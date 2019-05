सूरत: कोचिंग सेंटर की भीषण आग में जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से कूदे बच्चे, 20 की मौत

नई दिल्ली। गुजरात के सूरत में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 20 छात्रों की मौत हो गई है। वहीं, करीब 30 घायल बताए जा रहे हैं। सरथाना इलाके की तक्षशिला बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर कोचिंग क्लास चल रही थी। उसमें 50 बच्चे और शिक्षक मौजूद थे। उसी वक्त आग लग गई। क्लास में अफरा-तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए बच्चे और शिक्षक तीसरी और चौथी मंजिल से छलांग लगाने लगे। इसमें कई बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां कुछ बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दमकल की 18 गाड़ियां ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना स्थल के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं।

शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका

हालांकि आग लगने के कारण का पता नहीं चला है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग धीरे-धीरे पूरी बिल्डिंग में फैल गई।

Surat Fire: Death toll in Fire at at a coaching centre in Sarthana area rises to 20. #Gujarat https://t.co/L734RnzOje — ANI (@ANI) May 24, 2019

Gujarat CM Vijay Rupani: There has been an incident of fire in Surat's coaching class in which small kids have died. This incident is very saddening. State Govt will give Rs 4 lakh financial help to families of kids who died. Children injured will be given proper & fast treatment pic.twitter.com/ftB00llyUO — ANI (@ANI) May 24, 2019

आर्थिक मदद की घोषणा

वहीं, इस घटना पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने गहरा दुख प्रकट किया है। साथ ही मृतक छात्रों के परिजन के लिए CM रुपाणी ने 4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल, रुपाणी सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं। इधर, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सूरत के भाजपा कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद करने की अपील की है।

पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया

कोचिंग सेंटर में लगी आग में मरने वालों के प्रति पीएम मोदी ने संवेदना प्रकट की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया सूरत में आग की घटना से बेहद दुखी हूं। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद करें।

इस घटना को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी से बात की है। साथ ही दिल्ली एम्स के डॉक्टर और ट्रामा सेंटर को भी हर संभव मदद के लिए तैयार कर दिया गया है।