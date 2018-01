दिल्ली के बवाना फैक्ट्री में लगी आग में अब तक 17 की मौत, जानिए क्या है पूरा सच

नई दिल्ली : दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित तीन फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग से जलकर मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। मरने वालों में 10 महिलाएं भी हैं। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चला है। वहीं 23 लोगों के लापता होने की अभी भी खबर है। दिल्ली सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली सरकार ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है।

दिल्ली सरकार और एमसीडी आमने-सामने

फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे की पैकेजिंग की जा रही थी। पुलिस ने एक मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक आरोपी अब भी फरार है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखों की पैकेजिंग का काम होता था, जबकि लाइसेंस गुलाल बनाने का था। वहीं लाइसेंस देने को लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी आमने सामने है। फैक्ट्री को फायर सेफ्टी का एनओसी भी नहीं मिला।

#SpotVisuals Seventeen killed in a fire which broke out at a plastic godown in Bawana Industrial Area #Delhi pic.twitter.com/GBDRjacBg1 — ANI (@ANI) January 20, 2018

वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, "घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। मृतकों के परिवार और घयलों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। दिल्ली सरकार मृतक के परिवारों को 5-5 लाख और घायलों को इलाज के लिए एक लाख रुपए मुआवजा देगी।

Shocked to hear about the fire in a factory in Delhi. Condolences to bereaved families. Prayers with those who have been injured #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) January 20, 2018

Deeply anguished by the fire at a factory in Bawana. My thoughts are with the families of those who lost their lives. May those who are injured recover quickly: PM Narendra Modi (File pic) pic.twitter.com/HT78BzSr7F — ANI (@ANI) January 20, 2018

पटाखा, प्लास्टिक और कार्पेट फैक्ट्रियों में लगी आग

गौरतलब है कि देश की राजधानी नई दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार की शाम को वहां की तीन फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। आनन फानन में जबतक आग पर काबू पाया जाता तबतक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक आग पटाखा, प्लास्टिक और कार्पेट फैक्ट्रियों में लगी है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों ने बताया कि इस फैक्ट्री में करीब 45 लोग काम करते थे। अभी तक 23 लोगों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

V sad to hear abt large no of casualties. Keeping a close watch on rescue operations https://t.co/yHwQAH0bKi — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 20, 2018

आग पर पाया गया काबू

दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर जीसी मिश्रा ने बताया, 'हमें बवाना सेक्टर 1 की प्लास्टिक फैक्ट्री, सेक्टर 5 की पटाखा फैक्ट्री और तीसरी कॉल एक ऑइल स्टोरेज डिपो से मिली थी। सभी मौतें सेक्टर 5 में लगी आग से हुई हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। अभी तक हमें 17 शव मिले हैं।'बता दें कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली के पॉश इलाके कनॉट प्लेस से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है।

जान बचाने के लिए तीन मंजिल से कुछ लोगों ने लगाई छलांग

जानकारी के मुताबिक, कुछ लोगों ने भडक़ी आग से अपनी जान बचाने के लिए तीन मंजिला ईमारत से छलांग लगा दी। पुलिस ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। पुलिस कारखाने के भीतर और शवों की तलाश कर रही है।