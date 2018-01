सिनेविस्ता स्टूडियो में आग का तांडव, हताहत की खबर नहीं

मुंबई: कांजुरमार्ग इलाके में शनिवार को शूटिंग के दौरान सिनेविस्टा स्टूडियो में भीषण आग लग गई।घटना के बाद आसपास इलाकों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन काफी देर तक आग पर काबू नहीं पाया गया। फिलहाल दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। स्टूडियो गांधी नगर जंक्शन के पास एलबीएस मार्ग पर है। खबर लिखे जाने तक आग लगने का कारणों का खुलासा नहीं हो पाया था। साथ ही किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि स्टूडियो के संचालक अभिनेता प्रेमनाथ के बेटे प्रेम किशन हैं।

Fire fighting operations underway in Kanjurmarg's Cinevista studio. 7 fire tenders at the spot. #Mumbai pic.twitter.com/mg5hcQntB0

Fire fighting operations underway in #Mumbai's Kanjurmarg where fire broke out in Cinevista studio. No casualties or injuries reported. pic.twitter.com/UUfVGTU8q1