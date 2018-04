नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार की शाम को रोहिंग्या मुस्लिमों के एक कैंप में भीषण आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि इसमें पूरा कैंप जलकर राख हो गया है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन 200 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिमों ने अपना आशियाना खो दिया है। मौके पर पहुंची दमकल की करीब 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

228 रोहिंग्या मुसलमान हो गए बेघर

आग लगने की ये घटना दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हुई, जहां रोहिंग्या मुसलमानों का एक रिफ्यूजी कैंप था। आग लगने की वजह का तो पता नहीं चल पाया है। इस आग में रोहिंग्या मुस्लिमों का सबकुछ जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग में इन लोगों के सभी दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। आग लगने की इस घटना के बाद 228 रोहिंग्या मुस्लिम बेघर हो गए हैं। इन लोगों के सिर से आशियाना छिन गया है।

एक व्यक्ति आग में झुलसा

जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में कैंप के पास गैराज में सो रहा एक युवक भी मामूली रूप से झुलस गया, जिसे पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग तड़के करीब 3 बजे लगी और सुबह सात बजे से पहले इसपर काबू पा लिया गया।

47 झुग्गियां जलकर खाक

बताया जा रहा है कि यहां करीब 47 परिवार रह रहे थे और आग लगने की शुरूआत एक टॉयलेट से हुई, जिसके बाद आग ने पूरे कैंप को अपनी चपेट में ले लिया। ज्यादातर कैंप प्लास्टिक शीट्स के थे और सुबह का वक्त होने के चलते लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि केवल बच्चों को जगाने और भागने का वक्त मिला, उतनी देर में आग तेजी से फैल गई।

दस्तावेज जलकर हो गए राख

कैंप में रहने वालों में करीब 100 महिलाएं और 50 बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि सभी के आईडी कार्ड और कागज भी खाक हो गए। करीब पांच साल से ये शरणार्थी कैंप में रह रहे थे। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग लगने की वजह को लेकर पूछताछ की। डीसीपी (साउथईस्ट) चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि इस घटना को लेकर हमारी टीम जांच कर रही हैं और शॉर्ट सर्किट भी आग लगने की वजह हो सकता है।

