मुंबई की मिलन इंडस्ट्रियल एस्टेट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची

नई दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ( Mumbai ) से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां शुक्रवार देर रात एक इमारत में भीषण आग ( Fierce Fire ) लग गई है।

इमारत से आग की लपटें और धुएं का गुबार निकलता देख लोगों के होश उड़ गए। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल (Fire Engine) की पांच गाड़ियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग को काबू करने का प्रयास किया।

इमारत में आग लगने की कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि, इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।

Mumbai: A level-II fire has broken out at Milan Industrial Estate, Abhyudaya Nagar in Kala Chowky locality. 5 fire tenders, one ambulance, one Quick Response Vehicle is present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/LEy15Dx6XJ