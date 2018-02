श्रीनगर CRPF कैंप पर हमला करने वाले 2 आंतकी ढेर, 31 घंटे से ज्यादा देर तक चला ऑपरेशन

नई दिल्ली। श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप पर हमले की कोशिश करने वाले दोनों आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। एक आतंकी का शव बरामद हो गया है, जबकि दूसरे के शव की तलाश जारी है। सेना अब उस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रही है, जिसमें कल से आतंकी छिपे हुए थे।

अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भाग न सके इसलिए पूरी रात सेना रुक-रूक कर गोलीबारी करती रही। मंगलवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच फायरिंग जारी थी।। सेना ने कुछ देर पहले ही कहा था कि ऑपरेशन आखिरी चरण में है।

We are suspecting presence of two terrorists, the operation is in its final stage. We have been successful in doing a deliberate assault, we are expecting the operation to finish it very soon: Swayam Prakash Pani, IGP, Kashmir on encounter underway in Srinagar's Karan Nagar pic.twitter.com/KyJyFK6zNo