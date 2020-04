CoronaVirus की वजह से असम में पहली मौत, 29 अभी भी लड़ रहे हैं जिंदगी की जंग

गुवाहटी। नॉर्थ-ईस्ट का राज्य असम अभी तक कोरोना वायरस ( CoronaVirus ) के प्रकोप से बचा हुआ था, लेकिन गुरुवार को यहां भी कोरोना की वजह से पहली मौत का मामला सामने आ गया। हैलाकांडी के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक 65 वर्षीय व्यक्ति ने गुरुवार रात को कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया।

स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी

असम में कोरोना की वजह से ये पहली मौत है। इसकी जानकारी खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा, ''अत्यंत दुख के साथ मैं बताना चाहता हूं कि श्री फैजुल हक बारभयान (65) हैलाकांडी जिले में COVID-19 की समस्या के कारण SMCH अस्पताल में कुछ मिनट पहले ही निधन हो गया। शोक संतप्त परिवार के लिए मेरी गहरी संवेदना और प्रार्थना है।''

With utmost Grief and sorrow,I would like to inform that Sri Faijul Haque Barbhyan,(65)Hailakandi District has expired few minutes back in SMCH due to complication of COVID19 https://t.co/MoRWPP4Bml deep condolences and prayers for the bereaved family