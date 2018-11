देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती, पीएम-राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की आज जयंती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 11 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके सम्मान में 11 नवंबर को 'राष्ट्रीय शिक्षा दिवस' के रूप में मनाया जाता है। वहीं, आज आचार्य जे.बी.कृपलानी को भी उनकी जयंती।

मौलाना अबुल कलाम आजाद और जे.बी.कृपलानी की जयंती पर ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'आचार्य जे.बी.कृपलानी और मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनकी उनकी जंयती पर याद कर रहा हूं। दोनों आदर्श शख्सियतों की स्वतंत्रता संग्राम और सार्वजनिक कल्याण, समानता, शिक्षा और न्याय को लेकर उल्लेखनीय भूमिका कभी नहीं भुली जाएगी।'

Remembering Acharya JB Kripalani and maulana abul kalam azad on their birth anniversaries.



Two exemplary personalities, their notable role during the freedom struggle and emphasis on public welfare, equality, education and justice will never be forgotten.