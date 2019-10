मेक इन इंडिया! दुश्मन के होश उड़ा देगी देश की पहली स्वदेशी स्नाइपर रायफल

नई दिल्ली। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक आर्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी ने देशी रायफल का प्रोटोटाइप तैयार किया है। यह देश की पहली स्वदेशी रायफल होगी।

इसको एसएसएस डिफेंस कंपनी ने बनाया है। दरअसल, इस कंपनी ने 2 स्नाइपर रायफल्स को विकसित किया है। स्वदेशी रायफल का प्रोटोटाइप बनने से भारत में आर्म्स मैनुफैक्चरिंग और एक्सपोर्टर हब बनने का रास्ता साफ हो गया है।

