मुंबई: पुणे के केशवनगर में एक जर्जर इमारत गिरने से 6 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं दो लोगों के दबे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें से दो लोगों की हालत गंभीर है। साथ ही राहत और बचाव कार्य जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर 12.30 बजे हादसा हुआ है। यह इमारत तकरीबन 30 साल पुरानी थी। जर्जर हो जाने के बाद इसे गिराने के लिए पुणे महनगरपालिका के लिए नोटिस जारी किया था। लगातार हो रही बारिश के चलते ये हादसा हुआ है।मौके पर जिला प्रशासन भी पहुंच चुका है। प्रशासन जल्द ही मलबे हटने की बात कह रहा है।

