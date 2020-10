Delhi: Corona के फिर 5 हजार नए मामले, नियमों में छूट 31 नवंबर तक रहेगी जारी

नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना ( Coronavirus in india ) संक्रमितों की संख्या 5000 से अधिक रही है। शनिवार को 5062 नए कोरोना संक्रमित कोरोना रोगी ( Coronavirus Case in India ) सामने आए हैं। यह आंकड़ा तब है जबकि शनिवार को दिल्ली में ( Coronavirus in Delhi ) अन्य दिनों के मुकाबले कोरोना के लगभग 14,000 टेस्ट कम हुए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 41 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

शनिवार को दिल्ली सरकार ने कोरोना बुलेटिन जारी करते हुए कहा, "बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5062 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 4665 कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे के दौरान ही दिल्ली में 41 व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु हुई। दिल्ली में अब तक 6511 व्यक्ति कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कुल 3,86,706 व्यक्तियों को कोरोना हुआ और इनमें से 3,47,476 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में फिलहाल 32,719 एक्टिव कोरोना रोगी है।"

कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ रही

दिल्ली में लगातार कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ रही है। फिलहाल पूरी दिल्ली में 3,274 कोरोना कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में कोरोना को लेकर बनाए गए नियमों और अनलॉक संबंधी रियायतों को 31 नवंबर तक यथावत रखने का फैसला किया है। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक आदेश के आधार पर लिया गया है। इस फैसले के मुताबिक, दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने के लिए जो छूट दी गई थी, वह सभी छूट 31 नवंबर तक बरकरार रहेंगी।

तीसरी लहर आने की आशंका

दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। दिल्ली सरकार आगामी एक सप्ताह तक दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों का आंकलन कर रही है। इस सरकारी आंकलन के बाद कोरोना की तीसरी लहर के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई ठोस जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर के मुद्दे पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "मेरे ख्याल से अभी एक सप्ताह इंतजार करना होगा, उसके बाद ट्रेंड बता सकेंगे। इसको कोरोना की तीसरा लहर कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा, 'लेकिन ऐसा हो भी सकता है'।"

कोरोना वायरस की दूसरी लहर

दिल्ली सरकार का यह भी मानना है कि दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। साथ ही दूसरी लहर का पीक भी दिल्ली देख चुकी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर का पीक धीरे धीरे ढलान की ओर है। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा सकती है।