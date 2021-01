भारत से ब्रिटेन के लिए उड़ान सेवा शुरू होगी, अब यहां पर आने पर भी होगी कोरोना जांच

नई दिल्ली। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के नए प्रकार के स्ट्रेन के कारण ब्रिटेन के लिए हवाई यात्रा सेवा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का निर्णय किया है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार बुधवार से ब्रिटेन के लिए सीमित संख्या में उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया। इसके साथ यात्रियों के लिए नए और सख्त नियम बनाए जाएंगे।

So, we made it compulsory to test again on arrival. We will review the situation if any steps have to be taken. Total number of flights to UK have been reduced from 60 a week to 30: Union Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri https://t.co/v3p8PNoIeN