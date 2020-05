Economic Package: कोल सेक्टर में खत्म होगा सरकार का एकाधिकार, कम दाम पर मिलेगा कोयला

नई दिल्ली। कोरोना ( coronavirus ) काल में मंदी से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था ( Economy ) को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने 'आत्मनिर्भर भारत' ( Atmnirbhar Bharat ) अभियान का ऐलान किया। इस अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की भी घोषणा की। उनकी 20 लाख करोड़ रुपए की इसी घोषणा की चौथी किस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) और अनुराग ठाकुर ( Anurag Thakur ) ने शनिवार को जानकारी साझा की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आठ क्षेत्रों में सुधारों की घोषणा की है ताकि फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट आ सके। हर मंत्रालय में एक प्रोजेक्ट डेवलमेंट सेल बनाने की योजना है ताकि यह जाना जा सके कि कैसे निवेश लाया जा सकता है।

इसमें कोयला ( coal ), खनिज पदार्थ, डिफेंस विनिर्माण, एयरोस्पेस मैनेजमेंट, स्पेस सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बात करते हैं कोयला क्षेत्र ( Coal Sector ) जिसमें सरकार ने अपना एकाधिकार खत्म करते हुए इसमें कमर्शियल गतिविधि के लिए छूट दी है।

The investment of Rs. 50,000 crores is for the evacuation of enhanced CIL's (Coal India Limited) target of 1 billion tons of coal production by 2023-24 plus coal production from private blocks: FM https://t.co/u9ZR8leyUj