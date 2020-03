अब मोबाइल फोन खरीदना होगा महंगा, पढ़ें जीएसटी काउंसिल की बैठक में और क्या-क्या हुआ बदलवा

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 39वीं बैठक खत्म हो गई है। बैठक में मोबाइल फोन के स्लैब को बढ़ा दिया गया है। यानी अब मोबाइल फोन खरीदना महंगा हो जाएगा। मोबाइल के दामों में 6% तक की बढ़ोतरी की गई है. मोबाइल फोन को 18 फीसदी के टैक्‍स स्‍लैब में शामिल किया गया है। इससे पहले इसे 12 फीसदी के स्‍लैब में रखा गया था। ये आम लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं है।

पहले से ही देश कोरोना और आर्थिक सुस्ती की चपेट में है। ऐसे में मोबाइल फोन के दाम बढ़ने से लोगों पर भारी बोझ बढ़ेगी। 1 अप्रैल से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी।

ये भी पढ़ें: भारत में कोरोना वायरस आपदा घोषित, मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा

Finance Minister Nirmala Sitharaman It was decided to raise the GST rate on mobile phones and specific parts, presently attracting 12% GST, to be taxed at 18%. pic.twitter.com/RnSoRN9sKl

शनिवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया कि अब फर्टिलाइजर्स और फुटवियर पर लगने वाली जीएसटी दरों (GST Rates) में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं माचिस को 12 फीसदी के टैक्स स्लैब में डाला गया है। पहले हाथ से बनाए गए माचिस पर 5 फीसदी और अन्य पर 18 फीसदी का टैक्स लगता था।

इन प्रोडक्ट्स पर ये हुआ बदलाव

GST काउंसिल बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी नेटवर्क को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) सर्विस पर जीएसटी की दर में 13 फीसदी की कटौती की गई है। अब इस प्रोडक्ट्स पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। पहले ये 18 फीसदी के स्‍लैब में शामिल था।

ये भी पढ़ें: जावेद अख्तर ने सुब्रमण्यम स्वामी पर निकाली भड़ास, कहा- आपको हार्वर्ड ने इसीलिए बाहर

Finance Minister Nirmala Sitharaman: It was decided to reduce the GST rate on Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) services in respect of aircraft from 18% to 5% with full ITC and to change the place of supply for B2B MRO services to the location of the recipient. pic.twitter.com/KU2uCm50PM