Mr. Mannki ने बताया जीने का नया मंत्र 'अपनी सुनो...'

नई दिल्‍ली। चेहरे पर एक मुस्कराहट आयी, जब इंतज़ार हुआ ख़त्म... सामने आये Mr. Mannki एक नयी सोच के साथ, "अपनी सुनो..." इसी सोच से मिलने के लिये सभी को इंतज़ार था... अपनी सुनो के नए मंत्र के साथ FM TADKA के सभी 18 Stations पर सभी लिसनर्स और Celebrities ने अपनी सुनो मंत्र को सराहा है | FM TADKA ने Mr. Mannki के साथ सभी को खुल कर जीने के लिये का नया मंत्र दिया है "...अपनी सुनो..."

Writer-Director संजीव जायसवाल ने कहा -एक ज़िन्दगी है, एक दिन है और एक मौक़ा... इसलिए हम कहते हैं अपने दिल की सुनो, अपनी सुनो... मेरे फ़िल्मी सफर के लिए भी लोगों ने मना किया, मगर मैंने अपने दिल की सुनी, अपनी सुनी पहली फिल्म बनायी, वो हिट हुई, कामयाब हुई, इसलिए अपनी सुनो...

पद्मभूषण, ग्रेमी अवार्ड विनर - पण्डित विश्व मोहन भट्ट ने सिर्फ 15 साल की उम्र में गिटार से नाता जोड़ा, उसमें ऐसा परिवर्तन किया, कि वो सीधे ग्रेमी अवार्ड तक जा पहुंचे, 85 देश में अपने नए साज़ को बजाया और Indian Government की ओर से उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण भी मिला... उनका कहना है, कि मेहनत और लगन हो तो सभी कुछ हो सकता है...

दंगल फेम Director नितीश कुमार का कहना है - B.Tech के बाद Writing में भी कुछ कोशिश करनी चाहिए, तो एक एड एजेंसी ज्वाइन की, फिर फिल्म डायरेक्ट करने की सोची... मैंने अपनी सुनी, तो आज यहाँ तक पहुंचा...

International Wrestler संग्राम सिंह का कहना है - मैंने अपनी बीमारी से हार नहीं मानी, मैंने अपने दिल की सुनी, अपनी सुनी... कभी हार नहीं मानी, Motivational Speaker बना और फिर अपनी बीमारी से लड़ कर बना International Wrestler इसलिये अपनी सुनो, क्योंकि एक इन्सान है, जो आपको सबसे अच्छी तरह से जानता है और वो आप खुद हैं...

बदलाव के इस नए मंत्र के साथ आज FM TADKA अपने नेटवर्क के साथ, छह राज्यों में फैल चुका है, महाराष्ट्र (जलगाँव 98.3, सोलापुर 104.8) छत्तीसगढ़ (रायपुर 95, बिलासपुर 91.1) बिहार (मुज़्ज़फरपुर 91.9) उत्तर-प्रदेश (आगरा 94.5, बरेली 91.1, अलीगढ 104.6, झांसी 91.1, गोरखपुर 91.1, प्रयागराज 106.4) राजस्थान (जयपुर 95, उदयपुर 95, कोटा 95, बीकानेर 95, अजमेर 106.4) और जम्मू-कश्मीर (जम्मू 95 SriNagar 95) में आपसे कह रहा है "...अपनी सुनो... "