देश में पेड़ लगाना पुण्य का काम, भारत में बढ़ा है वन क्षेत्रः प्रकाश जावड़ेकर

नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा कि देश में पिछले चार सालों में 13 हजार वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। जावड़ेकर ने यह बात भारत में वनों की स्थिति पर 'इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019' जारी करने के दौरान कही।

भारत में जंगलों की हालत पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर दो साल पर रिपोर्ट जारी करता है। जावड़ेकर ने कहा कि दुनिया में जिन देशों में वन क्षेत्र बढ़ा है, उनमें भारत आगे हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी नीतियों और जनसहभागिता के कारण देश में वनों का विकास संभव हुआ है।

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2017 की तुलना में 5,199 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में इजाफा हुआ है। फॉरेस्ट कवर जहां 3,976 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, वहीं ट्री कवर 1,212 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। जावड़ेकर ने कहा कि वैसे पिछले चार वर्षों के दौरान जंगल क्षेत्र 13 हजार वर्ग किलोमीटर बढ़ा है।

Union Minister of Environment, Forest & Climate Change Prakash Javadekar: There has been an increase in forest cover in Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh in last 2 years. pic.twitter.com/UbULSkyxq7