पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के निधन से अनुष्का शर्मा की बिकिनी फोटो तक 10 बड़ी खबरें

1. पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत गंभीर

दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल AIIM में चल रहा इलाज

10वें दिन भी नहीं हुआ सेहत में कोई सुधार

दिल और फेफड़े ठीक से नहीं कर रहे फंक्शन, लाइफ सपोर्ट पर रखा

9 अगस्त को सांस में तकलीफ के बाद अस्पताल में किया था भर्ती

2. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का निधन

लंबे समय से चल रहे थे बीमार, 82 की उम्र में ली अंतिम सांस

बिहार की सत्ता में तीन बार रहे मुख्यमंत्री

कांग्रेस के बड़े नेताओं में थे शुमार, 90 के दशक में केंद्रीय कैबिनेट में शामिल

देवघर चारा घोटाले में कोर्ट ने किया था बरी, लालू को बनाया था दोषी

3. कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा कल करेंगे कैबिनेट विस्तार

येदियुरप्पा को अमित शाह की अंतिम सूची का इंतजार

आज कुछ देर में अमित शाह से अंतिम सूची मिलने का किया दावा

मंत्रियों के ना होने पर लगातार सीएम को घेर रहा है विपक्ष

येद्दि ने बीते 26 जुलाई को कर्नाटक सीएम पद की ली थी शपथ



4. 14 दिन बाद कश्‍मीर की वादी में खुले स्‍कूल

श्रीनगर के 190 स्‍कूलों में फिर से पढ़ाई शुरू

सुरक्षा के लिए सुरक्षाबल के जवान किए गए तैनात

5 अगस्त को हटाया गया था आर्टिकल 370 और 35ए

प्रशासन का दावाः बच्‍चों की सुरक्षा के हैं पूरे इंतजाम

5. सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तरुण तेजपाल की याचिका

Supreme Court ने तरुण तेजपाल को नहीं दी राहत

अब गोवा की निचली अदालत में चलेगा मुकदमा

यौन उत्‍पीड़न के मामले में तरुण तेजपाल पर चलेगा मुकदमा

6 महीने में ट्रायल पूरा करने का दिया गया निर्देश

6. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत का कहर

बादल फटने से मची जबरदस्त तबाही, 17 शव मिले

उत्तरकाशी, लामबगड़, बागेश्वर,चमोली और टिहरी में हालात बुरे

एनडीआरएफ की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है

देश के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल

7. अफगानिस्तान में नहीं होगा स्वतंत्रता दिवस का समारोह

राष्ट्रपति के निर्देश पर हुआ फैसला

आत्मघाती हमले के बाद राष्ट्रपति ने किया ऐलान

काबुल के निगाहगाह में हुआ था हमला

हमले में 63 लोगों की हुई थी मौत, 182 घायल

8. टैक्स भरने में होगी सहूलियत, बिना झंझट जमा कर सकेंगे आयकर

IT फॉर्म में पहले से ही मौजूद होगी निवेश संबंधी जानकारी

फॉर्म 16 की मदद से IT फॉर्म पर पहले से ही सैलरी ब्रेकअप की जानकारी

31 अगस्त है IT रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख

सेबी से संपर्क में है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्वीडन में पहले से ही है यह व्यवस्था

9. वेस्टइंडीज में टीम इंडिया की बढ़ाई गई सुरक्षा

गृह मंत्रालय और आईसीसी तक पहुंचा मामला

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला था टीम इंडिया पर हमले की धमका का मेल

पीसीबी ने बीसीसीआई और आईसीसी को भेजा मेल

एंटिगुआ में भारतीय उच्चायोग ने बढ़वाई टीम इंडिया की सुरक्षा

10. अनुष्का शर्मा ने शेयर की अपनी बिकिनी फोटो

पति विराट कोहली ने अनुष्का की फोटो पर किया स्पेशल कमेंट

अनुष्का शर्मा ने सोमवार सनकिस्ड बिकिनी फोटो शेयर की

तस्वीर में अनुष्का मुस्कुराते हुए समंदर के किनारे बैठे नजर आ रही हैं

विराट कोहली ने लव स्माइली के साथ हार्ट इमोजी बनाकर रिएक्शन दिया