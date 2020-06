चीन के विरोध में JCB पर चढ़े पूर्व सांसद पप्पू यादव, जानें फिर क्या उठाया कदम

नई दिल्ली। भारत चीन के बीच ( India China Violent Clash ) गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ( Galvan Valley Violence ) में सेना के 20 जवानों के शहीद ( India 20 soldier Martyred ) होने के बाद पूरे देश का गुस्सा फूट पड़ा है। चीन के खिलाफ लोगों का विरोध लगातार तीसरे दिन भी जारी है। देशभर के अलग-अलग हिस्सों में ना सिर्फ चीन के खिलाफ नारेबाजी हो रहे ही बल्कि चीन के राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका जा रहा है। हर बार की तरह एक बार फिर चीनी सामानों का बहिष्कार ( Boycott Chinese Product ) भी जोरों पर है।

इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जन अधिकार पार्टी ( Jan Adhikar party ) के मुखिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव ( Pappu yadav ) ने चीनी सामानों के बहिष्कार को लेकर आवाज बुलंद की है। पप्पू यादव चीनी वस्तुओं का बहिष्कार अलग तरह से करते नजर आए। चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए पप्पू यादव ने जेसीबी मशीन बुलवा ली। इतना ही नहीं इसके बाद वे इस मशीन पर भी चढ़ गए।

#WATCH Bihar: Jan Adhikar Party Chief Pappu Yadav climbs a JCB machine in Patna to blacken banner of a Chinese mobile phone manufacturer. pic.twitter.com/TSUBGx8WvI