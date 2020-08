Pranab Mukharjee की Health में नहीं दिख रहा सुधार, अब भी डीप कोमा में पूर्व राष्ट्रपति

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ( Pranab Mukharjee ) की सेहत को लेकर दिल्ली ( Delhi Army Hospital ) के आर्मी अस्पताल से बड़ा अपडेट सामने आया है। गुरुवार को अस्पताल की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है बल्कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। उनके फेफड़ों के संक्रमण ( Lung Infection ) के साथ ही उनके गुर्दे यानी किडनी ( Kidney ) की तकलीफ का इलाज किया जा रहा है।

आर्मी अस्पताल की ओर से बताया गया कि अभी भी पूर्व राष्ट्रपति गहरे कोमा में ही है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रखा गया है। हालांकि देशभर में अब भी पूर्व राष्ट्रपति की अच्छी सेहत को लेकर प्रार्थनाएं की जा रही हैं।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पिछले 16 दिनों से अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। 10 अगस्त को उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी। दरअसल प्रणब मुखर्जी के दिमाग में खून के थक्के जमने लगे थे। इन्हीं थक्कों को हटाने के लिए आपातकाल में पूर्व राष्ट्रपति की ब्रेन सर्जरी की गई थी।

Former President Pranab Mukherjee continues to be in deep coma and on ventilator support. He is being treated for a lung infection and renal dysfunction. He is haemodynamically stable: Army Hospital (R&R), Delhi Cantt

