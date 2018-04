नई दिल्ली। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब 'द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1996' विवादों में घिरती नजर आ रही है। किताब के कुछ अंशों में हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। यही नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर उनसे 30 जुलाई तक जवाब मांगा है। बता दें कि उनकी किताब के कुछ अंशों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था। याचिका में किताब से इन अंशों को हटाने की मांग भी की गई थी, लेकिन याची निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद याची ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी।

Delhi High Court today sought reply of former president Pranab Mukherjee on a suit filed against him which seeks deletion of some portions of his 2016 book ‘Turbulent Years 1980-1996′ for allegedly hurting Hindu sentiments. Mukherjee has to reply till 30th July (file pic) pic.twitter.com/EHEYNpKduD