पटना में बड़ा रेल हादसा, जनसाधारण एक्सप्रेस के चार डिब्बे पटरी से उतरे, यात्रियों में हड़कंप

पटना। देश के अंदर ट्रेन हादसो को रोकने में भारतीय रेलवे पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। रविवार को बिहार के पटना में एक और बड़ा रेल हादसा हो गया। पटना के दानापुर में जनसाधारण एक्सप्रेस के चार डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर चार पर हुआ हादसा

रविवार शाम 4 बजे के करीब दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर चार पर आनंद बिहार जाने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस की तीन बोगियां पटरी से उतर गईं। शुरुआती जानकारी में इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे हैं वो मंजर काफी भयानक है। इस हादसे के बाद ट्रेन में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया।

हादसे की वजह जानने में जुटा रेल प्रशासन

उधर, हादसे को लेकर रेलवे प्रशासन भी सकते में आ गया। आनन-फानन में पटरी पर ट्रेन को खड़ा कर यात्रियों को बाहर निकाला गया और पूरी ट्रेन को खाली कराया गया। फिलहाल मौके पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच कर मामले की जांच में जुट गये है और हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस हादसे से संबंधित अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

अमृतसर में हुआ था भीषण रेल हादसा

आपको बता दें कि बीते दिनों दशहरे के दिन पंजाब के अमृतसर में भारतीय रेलवे के इतिहास का भीषण रेल हादसा हुआ था, जिसमें 60 के करीब लोग मारे गए थे। दशहरे के मौके पर रेलवे ट्रैक के पास ही रावण दहन किया जा रहा था। इसी दौरान एक्सप्रेस गाड़ी ने सैंकड़ों की संख्या में लोगों को रौंद दिया था।

Patna: Four coaches of Jan Sadharan Express derailed near central cabin Danapur station at around 3:50 pm today. No casualties reported. Further details awaited. #Bihar pic.twitter.com/28qMkBmyGj