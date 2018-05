नई दिल्‍ली. फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अपनी चार दिवसीय यात्रा भारत आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर राष्‍ट्रपति मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट का स्वागत किया। मैक्रों मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे, जहां वह मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सोलर पार्क की आधारशिला रखेंगे। वाराणसी में मोदी और मैक्रों की एक निजी भोज में भी शामिल होंगे। रविवार को इंटरनेशनल सोलर एलायंस (आईएसए) की पहली बैठक में भी दोनों नेता साथ रहेंगे।

