20 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त इंटरनेट, प्रदेश के सीएम ने लॉन्च किया फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क

तिरुवनंतपुरम। डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने सोमवार को प्रदेश में KFON (केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क) को लॉन्च किया। इसके जरिये प्रदेश के हर घर को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। लॉन्चिंग के दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि KFON डिजिटल स्पेस में आंदोलन ला देगा।

सीएम पिनारायी विजयन ने कहा, "केएफओएन के साथ 20 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। यह सभी 14 जिलों के गांवों को भी कवर करेगा। पहले केवल 10 प्रतिशत सरकारी कार्यालयों में हाई-स्पीड इंटरनेट था, KFON के लॉन्च के साथ 30,000 सरकारी संस्थानों में हाई ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी होगी।"

KFON केरल स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) का संयुक्त उपक्रम है। मार्च 2019 में इस परियोजना को लागू करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम को चुना गया था।

First state in the country to recognize Internet as a basic right is going to provide high speed Internet free of cost for more than 20 lakh under privileged public.



