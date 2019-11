हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला शुरू, अब इन राज्यों में चलेंगी सर्द हवाएं

शिमला। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड के भी कई इलाकों में बर्फबारी के साथ-साथ बारिश भी हुई। बर्फबारी और बारिश की वजह से वादियों में मौसम खुशनुमा हो गया है।

ये नजारा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का है, जहां गुरुवार की सुबह भारी बर्फबारी के साथ हुई। मनाली के पास कुल्लू जिले में सोलंग नाला में सुबह लोगों ने बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखा।

#WATCH Himachal Pradesh: Solang Nullah in Kullu district near Manali, received Snowfall earlier today pic.twitter.com/E5toSGLUnq

Himachal Pradesh: Churdhar in Sirmaur district received snowfall, today. pic.twitter.com/PeqaC3o62i

हिमाचल के ही सिरमौर जिले के चूड़धार में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से हालांकि लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन सैलानियों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के भी कई इलाकों में गुरुवार को बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से जम्मू-श्रीनगर हाईवो को भी बंद कर दिया गया है। ये नजारा लाल चौक का है, जहां आज बर्फबारी के बाद सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश होने की जानकारी है।

Jammu and Kashmir: Srinagar received snowfall today; visuals from around Lal Chowk area. pic.twitter.com/pmdP3hDUQk