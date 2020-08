74th Independence Day: मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल

नई दिल्ली। 74वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में ऐतिहासिक लाल किले सहित देश के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार को इस आयोजन का फुल ड्रेस रिहर्सल देखा गया। हालांकि इस साल के अधिकांश कार्यक्रमों और अवसरों के लिए कोरोना वायरस महामारी एक अभिशाप साबित हुई है, लेकिन 15 अगस्त को होने वाले आयोजन के लिए पूरे देश में फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कर्मियों में भरपूर और जोश और उत्साह देखने को मिला।

इस मामले में पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ा पीछे और बनाया नया रिकॉर्ड

राजधानी दिल्ली में गुरुवार को बारिश के बीच स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास हुआ। लाल किले पर बैंड की धुन के साथ मार्च करते हुए कर्मियों को मास्क लगाए होने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देखा गया।

#WATCH Full dress rehearsal at Red Fort today for 74th Independence Day celebrations pic.twitter.com/dNEXobRsue

पिछले महीने जारी स्वतंत्रता दिवस की एडवायजरी सलाह में सरकार ने "इस अवसर को मनाने के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से" टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जोर डाला था और लोगों से बड़ी संख्या में सभाओं और समारोह से बचने का निर्देश भी दिया था।

BS-IV वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर Supreme Court का बड़ा आदेश

इस संबंध में जारी बयान में कहा गया था, "स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर पुलिस/सैन्य बैंड का प्रदर्शन रिकॉर्ड किया जा सकता है; और इस रिकॉर्ड किए गए वीडियो को बड़ी स्क्रीन/डिजिटल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक समारोह के दौरान और सोशल मीडिया पर प्रदर्शित किया जा सकता है।"

Delhi: Full dress rehearsal for 74th Independence Day celebrations was held at Red Fort today morning pic.twitter.com/nErvjKntVt