तमिलनाडु के तट से टकाराया 'गाजा' तूफान, 76000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान गाजा तमिलनाडु के तट से टकरा गया है। शुक्रवार की रात 1 बजकर 40 मिनट पर इस तूफान ने तमिलनाडु के नागापट्ट‍िनम के करीब लैंडफॉल किया। लैंडफॉल के दौरान हवा की रफ्तार करीब 90-100 किमी प्रतिघंटा दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवाती तूफान गाजा नागपट्टनम और वेदारनियम के बीच पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम तटों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये तूफान पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और फिर अगले 6 घंटों में धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगेगा।





पश्चिम की ओर बढ़ेगा गाजा तूफान

मौसम विभाग के मुताबिक अब तूफान पश्चिम की ओर बढ़ेगा। गाजा की वजह से तमुलनाडु के नागापट्टिनम जिले में भूस्खलन शुरू हो गया है। राज्य में हाई अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। अब गाजा चक्रवात जमीन की ओर आने लगा है। समुद्र से जमीन तक आने में इसे करीब एक घंटा लगेगा। मौसम विभाग के मुताबिक जब चक्रवात जमीन पर पहुंचेगा तब वायु की तीव्रता कम रहेगी जो धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। चक्रवाती तूफान गाजा के अब शुक्रवार सुबह तक पंबन और कड्डालोर के बीच तमिलनाडु के तट को पार करने की संभावना है।





The eye of #GajaCyclone is now making a landfall. It will take 1 hour for it to fully cross from sea to land. The intensity of the wind will be less when the eye of cyclone falls on land and it will increase again gradually: Chennai MeT department