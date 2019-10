नई दिल्‍ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर दुनियाभर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों में भी गांधी जयंती पर सुबह से ही कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी मौजूद रहे।

पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम जाएंगे। अहमदाबाद में वह देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ 20 हजार से अधिक गांवों के सरपंच मौजूद रहेंगे।

पीएम मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी।

केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गृह मंत्री 2 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली से गांधी संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे।

Delhi: Congress interim President Sonia Gandhi and BJP Working President JP Nadda pay tribute to Mahatma Gandhi at Raj Ghat #GandhiJayanti pic.twitter.com/b4l0ROzl8a