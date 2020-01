झारखंड: गौरी लंकेश हत्या का संदिग्ध धनबाद से गिरफ्तार

धनबाद/बेंगलुरू। वरिष्ठ कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले के एक संदिग्ध ऋषिकेश देवदीकर को झारखंड के धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। गौरी लंकेश की हत्या 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरू में हुई थी। कतरास के थाना प्रभारी विनोद उरांव ने शुक्रवार को बताया कि कतरास पुलिस की मदद से बेंगलुरू पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गुरुवार को कतरास के भगत मुहल्ला से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान ऋषिकेश देवदीकर के रूप में की गई है।

उरांव ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पर बेंगलुरू में एक पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का आरोप है। उरांव ने बताया कि देवदीकर यहां बड़े व्यवसायी प्रदीप खेमका के पेट्रोल पंप के केयरटेकर के रूप में अपनी पहचान छिपाकर करीब आठ महीने से काम कर रहा था और उन्हीं के एक पुराने घर में रहता था।

देवदीकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रहने वाला बताया जाता है। थाना प्रभारी ने बताया कि बेंगलुरू पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के बाद यहां से देवदीकर को बेंगलुरू ले जाएगी। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी की टीम यहां दो दिन से देवदीकर की तलाश में थी।

The SIT team probing Journalist Gauri Lankesh murder case, arrested absconding accused Rushikesh Devdikar yesterday. He was arrested from Dhanbad district of Jharkhand. pic.twitter.com/WCIfT6JfPq