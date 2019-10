बिपिन रावत को भरोसा, भारत अगला युद्ध स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा भी और जीतेगा भी

नई दिल्ली। भारतीय सेना तेजी से मजबूत होती जा रही है और देश में खुद के अत्याधुनिक हथियार विकसित करने में एजेंसियां तेजी ला चुकी हैं। इसके चलते सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को भरोसा है कि भारत अगली लड़ाई स्वदेशी हथियारों से करेगा और इसमें जीत भी हासिल करेगा। रावत ने आर्म्ड फोर्सेज को स्वदेशी तकनीक को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया।

दरअसल, जनरल बिपिन रावत मंगलवार को राजधानी में आयोजित रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के 41वें निदेशक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इच्छा जताई कि भविष्य में होने वाले युद्धों को ध्यान में रखते हुए ही हथियारों और अन्य रक्षा प्रणालियों का विकास किया जाए।

इस दौरान रावत ने कहा, "ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि भविष्य की लड़ाई आमने-सामने से ही हो। हमें जरूरत है साइबर, स्पेस, लेजर, इलेक्ट्रॉनिक वार और रोबोटिक्स डेवलपमेंट के साथ-साथ आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस पर काम करने की। इससे पहले की बहुत देर हो जाए, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए।"

Also seen are National Security Advisor Shri Ajit Doval, Chairman & Secretary @DRDO_India Dr. G Satheesh Reddy, Chief of Army Staff General Bipin Rawat, Chief of Naval Staff Admiral Karambir Singh and Chief of Air Staff Air Chief Marshal RKS Bhadauria. pic.twitter.com/zQ5tAwunxl