जनरल रावत पूर्वी लद्दाख के कई दुर्गम इलाकों में पहुंचे, सैनिकों का हौसला बढ़ाया

जम्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मानइस 35 डिग्री कम तापमान में पूर्वी लद्दाख की ऊंची चोटियों पर चीन से लोहा लेते सैनिकों का हौसला बढ़ाया। उन्हें कड़ी सतर्कता और बुलंद हौंसले के साथ सरहदों की रक्षा की मुहिम जारी रखने को कहा है।

Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat visited forward military posts in Ladakh sector along China border today and interacted with Army soldiers. He complimented them for their high morale and enhanced operational readiness: Headquarters Integrated Defence Staff pic.twitter.com/t81lUlvz3v