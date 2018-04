नई दिल्ली: इराक के मोसुल में मारे गए 38 भारतीयों के शवों को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मोसुल से शवों को भारत लाने के लिए केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह इराक के लिए रवाना हो चुके हैं। वीके सिंह रविवार दोपहर को इंडियन एयरफोर्स के विमान से इराक के लिए रवाना हुए हैं। इराक के लिए रवाना होने से पहले वीके सिंह ने मीडिया से बात कर खुद इस बात की पुष्टि की थी कि वो इराक से शवों को लेने के लिए रवाना हो रहे हैं।

हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि वीके सिंह रविवार को नहीं बल्कि सोमवार को इराक जाएंगे। उन्होंने मीडिया से कहा कि इराक से भारतीयों के शवों को लाने के लिए मैं इराक के लिए निकल रहा हूं। कहा जा रहा है कि मंगलवार को शवों को लेकर भारत आएंगे।

आपको बता दें कि मोसुल से शव लाए जाने के बाद सबसे पहले अमृतसर में उनके परिजनों को शव दिए जाएंगे। उसके बाद कोलकाता और पटना में शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए वीके सिंह ने कहा, 'मारे गए 38 भारतीयों के अवशेषों को लाने के लिए मैं इराक के लिए निकल रहा हूं। वहां से आने के बाद पहले अमृतसर, फिर कोलकाता और फिर पटना जाकर उनके परिजनों को अवशेष सौंपूंगा। इस बारे में मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है।'

आपको बता दें कि हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में इस बात की पुष्टि की थी कि इराक के मोसुल से अगवा किए गए 38 भारतीयों को मार दिया गया था, जबकि एक खुद को बांग्लादेशी बताकर बच निकलने में कामयाब रहा। केंद्र सरकार ने जिन 38 भारतीयों की मारे जाने की पुष्टि की है, उन सभी को 4 साल पहले अगवा कर लिया था। इसके बाद से ही 38 भारतीयों का कुछ पता नहीं चल पाया था। वहीं दूसरी तरफ अगवा किए जाने के 4 साल बाद इस तरह मौत की पुष्टि किए जाने से मारे गए नागरिकों के परिजनों को सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा था और उन्होंने डीएनए रिपोर्ट दिखाने की मांग की थी। इस मामले में परिजनों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात भी की थी।

खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने उत्तरी इराक के मोसुल शहर से 3-4 साल पहले करीब 38 भारतीयों को अगवा करके मार डाला था। बाद में उनके शवों को मोसुल के उत्तर-पश्चिम में बादुश नाम के गांव के नजदीक दफना दिया गया था। अगवा हुए वर्करों में ज्यादातर उत्तर भारत के थे और मोसुल के नजदीक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे थे। जब आतंकियों ने शहर पर कब्जा किया, उसी दौरान इन वर्करों को अगवा कर लिया।सर्च ऑपरेशन के दौरान पता चला कि बादुश के नजदीक एक टीले के पास कुछ शव दफनाए गए हैं।

