Park में Gym कर रहे 'भूत' को पकड़ने पहुंची थी Jhansi Police, फिर जो हुआ इस Video में देखें

नई दिल्ली।

Jhansi Ghost Viral Video: अक्सर फिल्मों में देखा गया है कि सुनसान व खाली पार्कों में लगे झूले जब अपने आप चलने लगते हैं, तो लोग भूत ( Ghost Video ) समझकर डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन, उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के झांसी के एक पार्क ( Jhansi Park ) में बिल्कुल ऐसी ही घटना सामने आई है। जहां आधी रात को जिमिंग मशीन अपने आप चलने लगती है।

पार्क में ना ही कोई शख्स मौजूद रहता है और ना ही मशीनों का इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर भी जिमिंग मशीन चलती रहती है। बाकायदा इसका चौंकाने वाला वीडियो ( Ghost Viral Video ) भी सामने आया है, जिसे देखने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएं। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भूत को लेकर अफवाह फैल गई। इसी बीच जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वह भी भूत को पकड़ने पार्क आ पहुंची।

Scary. In a park in Jhansi #StanningSidharthForLifetime pic.twitter.com/SWya9UYrLF

पुलिस के सामने चलती रही मशीन

दरअसल, झांसी के सीपरी बाजार के कांशीराम पार्क का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बिना किसी शख्स की मौजूदगी के जिम की मशीन चलती दिख रही है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। मौके पर पहुंची पुलिस भी देखकर हैरान रह गई। बिना किसी शख्स के मशीनों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इसके बाद छानबीन शुरू की गई तो मामले असली भूतों का पता चला।

Apparently this happened somewhere in UP. Received via WA. Who’s exercising?? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Vbmqlsd0mz