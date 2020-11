पार्टी के हालात पर गुलाम नबी ने चिंता व्यक्त की, कहा-बीते 72 वर्षो में कांग्रेस सबसे निचले स्तर पर

नई दिल्ली। कांग्रेस की वर्तमान हालत पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बीते 72 सालों में कांग्रेस सबसे निचले स्तर पर है।

यहां तक कि कांग्रेस के बीते दो कार्यकाल के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद भी नहीं है। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि कांग्रेस ने लद्दाख में हिल काउंसिल चुनाव में नौ सीटें पर जीत हासिल की है। पार्टी को इस तरह के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं थी।

Be it our party or any other, culture of sycophancy has become the main reason for the party's death as well as the downfall of leaders. We should stay away from this culture at all levels. Politics is a penance. Shame on those who join politics for enjoyment & money: G N Azad https://t.co/gn2PKk6GLC pic.twitter.com/1gGGsHuPEW