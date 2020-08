'Madhya Pradesh से बासमती चावल की GI Tagging हुई तो Pakistan को होगा फायदा'

चंडीगढ़। क्या किसी राज्य के साथ बासमती चावल ( Basmati rice ) का नाम जोड़े जाने से भी परेशानी हो सकती है, तो इसका जवाब हां में ही मिलेगा। दरअसल, बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ( Captain Amrinder Singh ) ने एक ट्वीट किया। इसमें कैप्टन ने बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिये उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश के साथ बासमती चावल की भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैगिंग ( gi tag ) यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैंगिंग की अनुमति ना दें, वर्ना इससे पाकिस्तान ( Pakistan ) को फायदा मिलेगा।

राम मंदिर का पूजन कर बेटे ने किया सपना पूरा, पीएम मोदी की मां ने टीवी देखते हुए हाथ जोड़ा

पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय ने बुधवार को ट्वीट में लिखा, "मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहले से ही बासमती के साथ जीआई टैगिंग वाले पंजाब और अन्य राज्यों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, बासमती चावल से मध्य प्रदेश की जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ना करने में निजी हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है।"

प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा, "इस तरह के कदम से भारत के बासमती निर्यात ( basmati export ) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और पाकिस्तान को इसका लाभ मिलेगा।" वहीं, भारतीय निर्यात क्षमता पर इसके गंभीर नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि भारत ने हर साल 33,000 करोड़ रुपये के बासमती का निर्यात किया। लेकिन भारतीय बासमती के पंजीकरण में किसी भी तरह की कमी बासमती की विशेषताओं और गुणवत्ता मानकों के मामले में पाकिस्तान ( pakistani basmati ) को (जो कि जीआई टैगिंग के अनुसार बासमती का उत्पादन करता है) अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाभ दे सकती है।

Chief Minister @capt_amarinder Singh writes to Prime Minister @narendramodi seeking his personal intervention to not allow GI tagging of Basmati to Madhya Pradesh, in the larger interest of Punjab & other states which are already Basmati GI tagged.

(1/2)