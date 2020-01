उमर अब्दुल्ला की बढ़ी हुई दाढ़ी पर बोले गिरिराज सिंह, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, उस्तरा नहीं

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस फोटो में उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) बिलकुल अलग नजर आ रहे हैं। वायरल फोटो में उनकी दाढ़ी काफी बढ़ी हुई दिख रही थी। अब्दुला की इस फोटो पर सियासत भी शुरू हो चुकी है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उमर अब्दुल्ला की दाढ़ी बढ़ी हुई फोटो को शेयर किया था। फोटों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, 'इस फोटो में मैं उमर को पहचान ही नहीं पाई। उनकी फोटो देखकर मुझे काफी दुख हुआ। दुर्भाग्य से यह सब हमारे लोकतांत्रिक देश में हो रहा है। कब खत्म होगा यह सब?’

I could not recognize Omar in this picture. Am feeling sad. Unfortunate that this is happening in our democratic country. When will this end ? pic.twitter.com/lbO0PxnhWn