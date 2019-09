गिरिराज सिंह ने SDM को बीच सड़क पर सुनाई खरी-खरी, कहा- जरूरत पड़ी तो सीएम से करूंगा आपकी शिकायत

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। लेकिन गिरिराज सिंह का सब्र उस वक्त टूट गया जब स्थानीय प्रशासन के खिलाफ लोगों ने जमकर शिकायतें की। फिर क्या था उन्होंने बिहार सरकार के सरकारी मुलाजिमों को मुंह पर ही खरी खरी सुना डाली।

बारिश में भींग कर लोगों से मिले गिरिराज सिंह

दरअसल गिरिराज सिंह जिले के बाढ़ प्रभावित बछवाड़ा प्रखंड के चमथा दियारा क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे थे। गिरिराज के दौरे के दौरान ही तेज बारिश होने लगी, लेकिन वे कही रुके नहीं, बारिश में भींगते हुए लोगों से मिलते रहे और उनकी समस्या सुनते रहे। इस बीच लोगों ने भी स्थानीय प्रशासन के संबंध में काफी शिकायतें की।

गाड़ी में बैठक बात करने से भड़के गिरिराज सिंह

उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तेघड़ा प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तो वहां के एसडीएम डॉक्टर निशांत एवं डीएसपी आशीष रंजन भी वहां पहुंचे। लेकिन, गिरिराज सिंह से बात करने के लिए एसडीएम रंजन अपनी गाड़ी से नीचे उतरे। फिर गिरिराज सिंह पूरी गुस्से से लाल हो गए और एसडीएम डॉ निशांत को खरीखरी सुनाने लगे।

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: नजरबंद नेताओं पर जितेंद्र सिंह बोले- उन्हें हॉलीवुड फिल्मों की CD और जिम की मिल रही सुविधा

#WATCH Union Minister & BJP MP from Begusarai, Giriraj Singh scolds a Sub-Divisional Officer (SDO), allegedly after locals complain of discrimination by SDO in undertaking relief actions in the flood-affected areas of Begusarai. #Bihar pic.twitter.com/x6ibUEIHIP