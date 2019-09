नई दिल्‍ली। महाराष्‍ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने रविवार को धुले केमिकल फैक्‍ट्री में विस्फोट पर कहा कि इस घटना जांच एक आयोग करेगा। उन्‍होंने विस्‍फोट की घटना में 13 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

Girish Mahajan, Maharashtra Minister on explosion in a chemical factory in Dhule y'day: Ex-gratia of Rs 5 Lakh each to next of the kin of the deceased has been announced, Rs 50,000 each will be given to the injured. The state govt will bear the expenses of their medical treatment https://t.co/iBIEbyAMPx