हैदराबाद: ओवैसी की मौजूदगी में लगे'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे, युवती के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) को लेकर बेंगलुरु में चल रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान मंच से 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने वाली युवती पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ( Asaduddin Owaisi ) की मौजूदगी में गुरुवार को एक कार्यक्रम में अमूल्या लियोन नाम की युवती ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे।

Karnataka: Amulya (who raised 'Pakistan zindabad' slogan at an anti-CAA rally in Bengaluru, yesterday) & was charged with sedition, sent to 14-day judicial custody pic.twitter.com/vWS55tDZEQ

नारेबाजी करते हुए अमूल्या का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया, जिसके बाद से यूजर्स इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग न सिर्फ युवती पर, बल्कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साध रहे हैं।

एक यूजर ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा, 'इस युवती (अमूल्या लियोन) ने सीएए के विरोध में बेंगलुरु में हो रहे प्रदर्शन के मंच से 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाया था। संबंधित अधिकारी कृपा कर इस बारे में कार्रवाई करें।'

#WATCH The full clip of the incident where a woman named Amulya at an anti-CAA-NRC rally in Bengaluru raised slogan of 'Pakistan zindabad' today. AIMIM Chief Asaddudin Owaisi present at rally stopped the woman from raising the slogan; He has condemned the incident. pic.twitter.com/wvzFIfbnAJ