Coronavirus: भारत में 10 हफ्ते तक हो लॉकडाउन, तब पूरी तरह खत्म होगा कोरोना: ग्लोबल एक्सपर्ट

-Coronavirus: ग्लोबल एक्सपर्ट रिचर्ड होर्टन ( Richard Horton ) ने सुझाव दिया है कि भारत को लॉकडाउन ( Lockdown Should 10 Weeks in India ) को 10 हफ्ते तक करना चाहिए।

-रिचर्ड ने यह भी कहा, लॉकडाउन में भारत ( Covid-19 India ) जल्दबाजी करता है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते है। भारत आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करना चाहता है, लेकिन इसकी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

-देश में 3 मई तक लॉकडाउन ( Lockdown in India ) लगाया गया है। उम्मीद हैं कि 3 मई के बाद स्थिति सामान्य की ओर लौट सकती है।