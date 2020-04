Good News : कोरोना को मात देने में दो राज्य हुए कामयाब, गोवा पहले नंबर पर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) ने देश में भी अपने पैर पसार लिए हैं। हर राज्य इसकी चपेट में है। ऐसे में गोवा (Goa) और मणिपुर (Manipur) से एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। यहां कोरोना संक्रमित सभी मरीज ठीक हो गए हैं। ऐसे में अब यहां एक भी पेशेंट नहीं रह गया है। इसलिए दोनों ऐसे राज्य बन गए हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। इस बात की जानकारी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए दी।

A moment of satisfaction and relief for Goa as the last active Covid-19 case tests negative. Team of Doctors and entire support staff deserves applause for their relentless effort. No new positive case in Goa after 3rd April 2020. #GoaFightsCOVID19 @narendramodi

मालूम हो कि गोवा में कोरोना वायरस से संक्रमित सात मरीज थे। जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस तरह से गोवा कोरोनावायरस को हराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने ट्विटर पर लिखा, “गोवा के लिए यह राहत और संतुष्टि भरा समय है, जहां कोरोना वायरस के आख़िरी पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए है। 3 अप्रैल के बाद गोवा में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है।” इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की के कार्य की भी सराहना की।

I am glad to share that Manipur is now Corona free.Both patients hv fully recovered and have tested negative.There are no fresh cases of the virus in the state.This has been possible because of cooperation of public &medical staff and strict enforcement of lockdown @PMOIndia