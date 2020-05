गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले - Tourism Industry पर कोरोना का नहीं पड़ेगा दूरगामी असर

नई दिल्ली। लॉकडाउन 4.0 ( Lockdown 4.0 ) के बीच गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ( Governor Satyapal Malik ) ने शनिवार को कहा कि गोवा कोरोना फ्री स्टेट है। राज्य में पर्यटन के भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि घरेलू या स्थानीय पर्यटक कुछ दिनों में आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि विदेशी पर्यटकों को लौटने में समय लगेगा।

Goa is #corona free so domestic tourists will come here. It will take time for foreign tourists to return but they too will come. This is not a longterm loss to the industry: Satya Pal Malik, Goa Governor on future of tourism in the state pic.twitter.com/8Mxc7aqviP