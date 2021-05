Covid-19 Vaccination: भारत सरकार के साथ Facebook ने लॉन्च किया वैक्सीन फाइंडर टूल

नई दिल्ली। फेसबुक ने भारत के स्वास्थ मंत्रालय और कोविड महामारी को हराने के लिए अब फेसबुक ने एक अहम कदम उठाया है। कोविड की वैक्सिनेशन भारत में आ चुकी है और लोग इसे लगवा कर कोरोना से अपना बचाव कर रहे है। लेकिन क्या आपको ये पता चल पाता है कि ये कोविड वैक्सिनेशन आपके आस-पास किन इलाकों में लगाई जा रही है। इसी बात का सॉल्यूसन लेकर आया है फेसबुक ऐप। कोविड महामारी को देखते हुए फेसबुक ने भारत के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर खर्च करने की बात कही है।

Today we're sharing our plan to help get people vaccinated against COVID-19. We're doing this in a few different ways.



◾️On Facebook, you'll see a new tool connecting you to info about where and when to get a COVID-19 vaccine. pic.twitter.com/PwPyho0Frq