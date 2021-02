रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे शुरू कर रहा है 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। कोरोना के कारण जहां रेलवे के पहिए थम गए थे, वहीं अब धीरे-धीरे रेलवे फिर से ट्रेनों का संचालन शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में यात्रियों के लिए एक खुसखबरी है। रेलवे ने 20 जोड़ी नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।

इस संबंध में वेस्टर्न रेलवे ने एक ट्वीट करते हुए बताया है कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर जल्द ही ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। रेलवे की ओर से कहा गया है कि यात्रियों को कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का पालन करना होगा।

बता दें कि पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद से श्री वैष्णो देवी कटरा के लिए साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल तथा अहमदाबाद-वडोदरा के बीच मेमू एवं साबरमती-महेसाणा, साबरमती-पाटन, महेसाणा-आबूरोड तथा असारवा-हिम्मतनगर के बीच डेमू स्पेशल ट्रेन समेत 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। आइए जानते हैं इन 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी और अन्य जानकारियां..

