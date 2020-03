Coronavirus के चलते गूगल का बड़ा कदम, बचाव के लिए लॉन्च की वेबसाइट

नई दिल्ली। दुनियाभर में इस वक्त कोहोरानावायरस ( Coronavirus ) का कोहराम मचा हुआ है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें भी इससे निपटने में जुटी हुई हैं। भारत में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 292 तक पहुंच गई है।

लोगों को एहतियात बरतने को कहा जा रहा है और बार-बार हाथ धोने की अपील की जा रही है, देश की कई जानी-मानी हस्तियों ने भी वीडियो अपलोड करके लोगों को हाथ धोने के बारे में बताया है।

इस बीच दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ( Google ) ने भी कोरोनावायरस से बचाव के लिए बड़ा कदम उठाया है।

दुनियाभर में इस वक्त लोग कोरोनावायरस के बारे में जानने के लिए सर्च इंजन गूगल का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में गूगल ने भी इस महामारी से बचाव को लेकर एक वेबसाइट लॉन्च की है।

वेरिली की ओर से बनाई गई वेबसाइट

कोरोना वायरस से बचने और रोकथाम के लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है google.com/covid19. इस वेबसाइट को गूगल की कंपनी Verily की ओर से बनाया गया है, जिसमें कोरोना से लेकर सारी लेटेस्ट जानकारी है, अभी ये वेबसाइट अंग्रेजी में हैं लेकिन बहुत जल्द ये स्पेनिश में होगी।

इससे पहले गूगल ने अपने होमपेज को अपडेट किया है और यहां कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और सेफ रहने के लिए 5 टिप्स बताए गए हैं।

आपको बता दें कि गूगल के होमपेज पर एक स्पेशल अलर्ट बॉक्स जोड़ा गया है। इस बॉक्स में 'DO THE FIVE: Help Stop Coronavirus' लिखा हुआ है, यह बॉक्स गूगल सर्च बार के ठीक नीचे उपलब्ध है।

ये हैं पांच टिप्स

1. बार-बार हाथ धोते रहें

2. खांसते समय कोहनी मुंह के सामने ले आएं

3. चेहरे को ना छुएं FACE Don't touch it

4. दूसरे लोगों से कम से कम 3 फीट की दूरी पर रहें

5. बीमार हैं तो घर पर ही रहें

गूगल इंडिया ने दी जानकारी

सर्च इंजन गूगल ने इन टिप्स को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है। गूगल इंडिया ने एक पोस्ट में लिखा है कि इन पांचों टिप्स को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शेयर किया गया है।