दुनियाभर में गूगल के नेटवर्क में आई समस्या, जीमेल और यूट्यूब की सेवाएं बाधित

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल का नेटवर्क अचानक धीमा हो गया है। इस दौरान जीमेल और यूट्यूब की सेवाएं भी काम नहीं कर पर रही हैैं। डाउनडिटेक्टर (Downdetector) के मुताबिक 14 दिसंबर 2020 को जीमेल (Gmail) शाम 4 बजकर 43 मिनट के बाद धीमा हो गया।

इसके बाद काफी देर तक यूट्यूब की सेवाएं भी धीमी पड़ गईं। वहीं कई यूजर्स ने गूगल ड्राइव के धीमा करने की शिकायत की है।

डाउनडिटेक्टर पर गूगल की सर्विसेज में दिक्कत आने के बाद 68 फीसदी लोगों ने लॉगिन की शिकायत की हैं। वहीं आठ फीसदी लोगों ने ई-मेल न मिलने की शिकायत की है। कई यूजर्स ने अकाउंट लॉग-आउट की शिकायत कर डाली है। हालांकि यूट्यूब की सेवाएं अब चालू हैं।

when you google why google is not working😂#google #googledown #youtube #youtubedown pic.twitter.com/VyP7xzmki7