NSA Ajit Doval के बयान पर सरकार की सफाई, उनके बयान का चीन से कोई सरोकार नहीं

नई दिल्ली। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल जिले के अपने गांव घीड़ी में एनएसए अजीत डोभाल ( NSA Ajit Doval ) के एक बयान से चीन ( China ) सहित पड़ोसी देशों में खलबली मची हुई है। इस बीच एक सरकारी अधिकारी ने उनके बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि डोभाल के भाषण का चीन या किसी विशेष परिस्थिति के बारे में नहीं है।

NSA Ajit Doval's speech not about China or any specific situation, govt officials clarify



