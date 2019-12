CAA को लेकर संकट में सरकार, लागू करने में आई अड़चन

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( Citizenship Amendment Act ) के विरोध में देशभर में विरोध हो रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में तो हिंसक घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच जो सबसे बड़ी सामने आई है वो ये कि सरकार को इस कानून को लागू करने में अभी इंतजार करना होगा।

मोदी सरकार ( Modi Govt ) ने इसके नियमों को लेकर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यह कानून फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन भी है। आपको बता दें कि गृहमंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार नोटिफिकेशन के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेगी।

delhi Police PRO, MS Randhawa also present at the spot to control and monitor the situation; asks people gathered at Jama Masjid, to peacefully disperse. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/DoRMMHsa5n