सरकार जल्द ही को-विन वर्जन 2.0 रिलीज करेगी: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Union Ministry of Health and Family Welfare ) ने शनिवार को कहा कि वह को-विन ऐप के उन्नत संस्करण को जारी करेगा, जो वर्तमान में देश में कोविड-19 के खिलाफ चल रहे बड़े टीकाकरण अभियान ( Vaccination campaign ) की देखरेख कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव, राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) के स्वास्थ्य सचिवों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति और प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि को-विन 2.0 संस्करण भी जल्द ही जारी किया जाएगा।

Good News: एक रुपया संवार सकता है आपकी बेटी का भविष्य, जानिए सरकार की इस योजना के लाभ

हेल्थकेयर वर्कर्स और अन्य फ्रंटलाइन श्रमिकों का टीकाकरण

केंद्र वर्तमान में लगभग तीन करोड़ हेल्थकेयर वर्कर्स और अन्य फ्रंटलाइन श्रमिकों का टीकाकरण कर रहा है। अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे ऐप में वर्तमान में लाखों ऐसे हेल्थकेयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन श्रमिकों के डेटा हैं, जिन्हें पहले वैक्सीन दी जा रही है। को-विन लक्षित समूहों की पहचान करने में मदद करता है, इसकी सहायता से उनपर नजर रखी जाती है, जिसे टीका दिया जाना है। ऐप पर पंजीकरण पूरा होने के बाद, व्यक्ति कब और कहां से शॉट प्राप्त करेगा, इस बारे में विवरण व्यक्ति को भेजा जाता है। हालांकि, को-विन ऐप अभी तक सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है और इसे ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं किया जा सकता है।

देओल परिवार के लिए बड़ी समस्या बना किसान आंदोलन, जानिए कैसे बिगड़ सकता है खेल

वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी

भारत में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत रोजाना लाखों लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से बचाव के लिए अब तक 54 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 54,16,849 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिसमें उत्तर प्रदेश में 6,73,542 लोगों को, महाराष्ट्र में 4,34,943 लोगों को और राजस्थान में 4,14,422 लोगों को वैक्सीन लगाई गई।

आपको भी मिल सकता है 5 करोड़ रुपए तक का इनाम, बस कराना होगा यह छोटा सा काम

कुल 20,06,72,589 नमूनों का परीक्षण

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ( ICMR ) ने कहा कि कुल 20,06,72,589 नमूनों का परीक्षण 5 फरवरी तक किया गया है। इनमें से 7,40,794 नमूनों का शुक्रवार को परीक्षण किया गया। 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से भारत में कोरोना वैक्सीन की लगभग 54,16,849 खुराक दी गई है।स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत देश में टीकाकरण के मामले में विश्व स्तर पर पांचवें स्थान पर है, भले ही कई देशों ने भारत से पहले अपने टीकाकरण अभियान शुरू किए थे।