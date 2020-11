ममता सरकार पर बरसे राज्यपाल धनखड़, बोले- राजनीति को कानून और व्यवस्था से अलग रखें

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने ममता सरकार (Mamta Government) की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के हालातों को लेकर चिंता व्यक्त की है।

राज्यपाल कहा मैं राज्य सरकार को कानून और व्यवस्था से अलग राजनीति के लिए लगातार कह रहा हूं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। वे राजनीतिक मशीनरी के हथियार बनते जा रहे हैं। हमें राजनीतिक हिंसा को रोकना चाहिए।

I've been continuously telling the state govt to separate politics from law & order. There are some officers who're doing exactly this. They want to become the artillery & infantry of the political machinery. We must stop political violence: Jagdeep Dhankar, Governor, West Bengal pic.twitter.com/OLpT2tmPN4