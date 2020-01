वीर सावरकर के पोते रंजीत की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली। वीर सावरकर ( Veer Savarkar ) को लेकर कांग्रेस ( Congress ) सेवादल की किताब का विवाद के बीच सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ( Ranjit Savarkar ) की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई ( mumbai ) के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

आपको बता दें कि वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस सेवादल की किताब विवाद पर एक दिन पहले ही रंजीत सावरकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले में कई लोगों पर केस दर्ज होना चाहिए।

Ranjit Savarkar, Grandson of VD Savarkar was admitted to Raheja Fortis Hospital in Mahim, Mumbai late last night after he complained of high blood pressure. (file pic) pic.twitter.com/9GOfSt6V2w

अपने दादा वीर सावरकर पर उठे विवाद के बाद प्रतिक्रिया देने के बाद ही तेजी से रंजीत सावरकर की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उन्हें तुरंत मुंबई के माहिल स्थित फोर्टिज अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक रंजीत का रक्तचाल काफी बढ़ गया था। जिसके बाद उन्हें भर्ती किया गया। कुछ जांचें भी की जा रही हैं, इसके बाद ही आगे का ट्रीटमेंट दिया जाएगा।





R Savarkar: I came to meet CM; I had sent several requests for appointment but I could not meet him today. He didn't have a minute to talk to me even when it's about Savarkar ji's respect. I am highly disappointed. It is an insult to Savarkar ji. #Maharashtra https://t.co/DwjzUJYS3j